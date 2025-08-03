В аэропорту Челябинска задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург

В Пулково и Шереметьево действовали ограничения

Сегодня, 3 августа, в Челябинске задерживаются два авиарейса в Санкт-Петербург и один — в Москву. Вылеты перенесли на четыре и шесть часов соответственно, сообщается на сайте аэропорта Курчатов.

На шесть часов задерживаются рейсы СУ 1420/СУ 1421 Москва — Челябинск — Москва. В столице Южного Урала самолет по расписанию должен приземлиться в 15:25, но прилетит только в 21:35. Обратно в Москву он отправится в 22:30 вместо запланированных 16:20.

С 14:30 на 18:30 сдвинуто время вылета рейсов FV 6464 и SU 6464 в Санкт-Петербург. В Челябинск из северной столицы рейс FV 6463 также прибудет с четырехчасовым опозданием.

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга некоторое время действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас расписание налаживается. В московском Шереметьево расписание сбилось из-за бушевавшей накануне непогоды, а также из-за вводимых ограничений.