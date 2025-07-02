В аэропорту Челябинска задерживаются несколько рейсов

Еще часть прибудет в столицу Южного Урала с опозданием

Сегодня, 2 июля, в челябинском аэропорту задерживают вылет рейсов в Норильск, Казань и Сочи. Еще несколько самолетов прибудут в столицу Южного Урала с опозданием, сообщается на сайте аэропорта Курчатов.

Два рейса в Норильск задерживаются на два часа: запланированный на 10:00 вылет перенесли на 12:00. Обратные вечерние рейсы из Норильска прибудут в Челябинск с опозданием — в 19:15 вместо 18:00.

Вылет в Казань перенесен с 18:50 на 20:00, в Сочи — с 19:25 на 21:00. Рейс из Сочи в Челябинск также задерживается.

С четырехчасовой задержкой в Челябинск прибудет самолет из Еревана. Уже на два часа задерживается рейс из Москвы. Рейс из Новосибирска в Челябинск отменен.

Обновлено в 9:43: в пресс-службе челябинского аэропорта журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что рейсы в Норильск, Казань и Сочи задерживаются из-за позднего прибытия воздушных судов.

Рейс из Новосибирска отменен решением авиакомпании.

«Это связано с погодными условиями в аэропорту Толмачево. Пассажирам сообщили заранее. Их планируют отправить в Новосибирск вечерним рейсом авиакомпании S7 №5026»,— уточнили в аэропорту.