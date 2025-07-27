В аэропорту Челябинска задерживаются два рейса в Санкт-Петербург

Пулково некоторое время не принимал и не отправлял самолеты

Сегодня, 27 июля, из Челябинска задерживается вылет двух самолетов в Санкт-Петербург. Также с задержкой прибудет в Челябинск рейс из северной столицы. Информация размещена на онлайн-табло на сайте аэропорта Курчатов.

Вылеты в Санкт-Петербург, запланированные на 14:30, перенесли на 18:30. Самолет из Санкт-Петербурга приземлится в Челябинске ориентировочно в 17:10 вместо 13:30.

Задержки связаны с ограничением на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, которое действовало несколько часов. На данный момент, по информации Росавиации, аэропорт открыт для вылета.

«Рейсы будут отправляться по согласованию с соответствующими органами»,— уточнили там.

Пассажирам рекомендуют держать связь с авиакомпаниями и следить за расписанием на онлайн-табло.