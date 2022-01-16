В аэропорту Челябинска задержали вылет девяти рейсов из-за непогоды

Пассажирам пришлось ждать от 30 минут до трех часов

Сегодня, 16 января, в челябинском аэропорту из-за непогоды задержали вылет девяти рейсов. Еще семь самолетов прибыли в Челябинск с опозданием. Кроме того, как сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» один из пассажиров рейса Сочи-Челябинск, самолет долгое время не мог приземлиться в столице Южного Урала.

Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, максимальная задержка вылета составила почти три часа — самолет в Москву вылетел в 01:36 вместо 22:40. Более чем на час задержали рейсы в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Чуть меньше часа пришлось ждать вылета пассажирам, которые отправлялись по направлениям Челябинск-Симферополь, Челябинск-Санкт-Петербург, Челябинск-Сочи.

С задержкой в Челябинск прибыли самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Сочи. Один из пассажиров рейса Сочи-Челябинск сообщил, что самолет перед посадкой долгое время кружил над городом, а из-за непогоды работал всего один автобус.

«Рейс из Сочи перед посадкой минут 40 кружил вокруг города из-за метеоусловий. Еле сели. Все стоянки заметены снегом, работает лишь один автобус, мы его минут 20 ждали»,— рассказал Дмитрий.

Пока аэропорт Курчатов работает в обычном режиме.