В аэропорту Челябинска задержали пассажирку с незадекларированным полумиллионом

О том, что нужно пройти таможенную процедуру, женщина не знала

В аэропорту Челябинска на таможне задержали 66-летнюю женщину, которая собиралась улететь в Душанбе почти с 1,4 миллиона рублей наличными. Часть суммы — а это свыше полумиллиона — превышала допустимую к вывозу без декларации, а документ женщина не оформила. Возбуждено административное дело, деньги изъяты, сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

По закону таможенному декларированию подлежат ввозимые или вывозимые наличные, если их сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Челябинка призналась, что не знала об этом, а на аудиоинформирование в аэропорту внимание не обращала.

Женщину привлекли к ответственности по статье 16.4 КоАП РФ. Часть суммы, подлежащей декларированию, у нее изъяли до решения суда.