В аэропорту Челябинска задержали и отменили рейсы в Москву 17 мая

Столичный регион атаковали беспилотники

Сегодня, 17 мая, в аэропорту Челябинска несколько рейсов в Москву задержали и один отменили из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в российской столице, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани и Росавиацию.

Рейс ДР 6570, который выполняет авиакомпания «Победа», вылетит в 12:00 вместо запланированных 05:50. Рейс СУ 1421 авиакомпании «Аэрофлот» готовится к взлету с опозданием на 2,5 часа.

Парный дневной рейс СУ 1534/СУ 1535 Москва — Челябинск — Москва отменен.

Более чем на 13 часов задерживается рейс FV 6440 Магнитогорск — Москва: вылет, запланированный на 21:30 субботы, перенесли на 11:00 воскресенья.