В аэропорту Челябинска вылет самолета в Сочи задержали на сутки

Из-за тумана в Краснодарском крае авиалайнер не смог вылететь в столицу Южного Урала днем 29 апреля

Вылет самолета из Челябинска в Сочи задерживается почти на сутки. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Курчатов, рейс N4-221 должен был вылететь в 19:45 29 апреля, однако время вылета перенесли на 19:25 30 апреля. В аэропорту Сочи журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что причина задержки — неблагоприятные погодные условия.

Самолет должен был вылететь из Сочи в Челябинск днем 29 апреля, а уже вечером отправиться обратно на юг России. Однако в пятницу самолет в столицу Южного Урала так и не прибыл.

«Из-за тумана ряд рейсов задержан, в том числе рейс в Челябинск. Сейчас туман рассеивается, вылет из Сочи запланирован на 30 апреля 12:55»,— сообщили в справочной аэропорта Сочи.

Как только самолет прибудет в Челябинск, после проведения всех необходимых процедур челябинские пассажиры смогут вылететь в Сочи.

Судя по расписанию на сайте аэропорта Сочи, из-за тумана перенесли не только рейс в Челябинск, но и другие города. Так, вместо 29 апреля на сегодня запланированы вылеты в Магнитогорск, Казань, Самару, Санкт-Петербург и другие города.