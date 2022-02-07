В аэропорту Челябинска у пассажиров изъяли мед и молочную продукцию без документов

Граждане Таджикистана пытались ввезти продукты в Россию

С 4 по 6 февраля при досмотре ручной клади у пассажиров, прибывших рейсами Худжанд — Челябинск, обнаружили потенциально опасные продукты. Восемь граждан Таджикистана пытались ввезти без сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора почти 12,4 кг меда и молочного продукта (курута), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ввозить поднадзорный груз можно, но либо с заранее оформленным разрешением от Россельхознадзора, либо без него, если гостинец не более 5 килограммов (в расчете на одно физическое лицо) и находится в заводской упаковке. Если возврат такой продукции невозможен, она согласно законодательству изымается, денатурируется в присутствии владельца и затем уничтожается», — пояснили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

Граждан Таджикистана привлекли к административной ответственности.