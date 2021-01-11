В аэропорту Челябинска произошла утечка газа

Нарушения выявила прокуратура

В челябинском аэропорту проверили соблюдение правил пожарной и промышленной безопасности. В результате проверки выявлены нарушения.

В здании котельной аэропорта и наружных газопроводах выявлена утечка природного газа. В ходе проверки ее устранили. Представление о б устранении нарушений внесли гендиректору общества.

«В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов")», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, за неделю до нового года в аэропорту произошел потоп. Вода достигла зоны ожидания.