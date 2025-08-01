В аэропорту Челябинска появятся фонтанчики с питьевой водой

Они заработают в терминале внутренних авиалиний

Для пассажиров челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова установят специальные фонтанчики с водой. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Появление фонтанчиков сейчас рассматривается с технической стороны. Располагаться они будут в терминале внутренних авиалиний. Такая возможность позволит не тратиться на покупку воды, а утолить жажду бесплатно.

Также аэропорт обеспечит пассажиров дополнительной водой при задержках рейсов свыше двух часов.

Напомним, установить бесплатные источники с водой аэропорту порекомендовали в УФАС

Добавим, с начала года «Курчатов» обслужил более миллиона пассажиров, точнее — 1 242 768 человек. Отметим, это на 1,8% больше, чем в прошлом году. Наибольший рост числа пассажиров отмечают на международных рейсах — 11,5%, а на внутренних всего 1%.

Автор: Елизавета Михно