В аэропорту Челябинска несколько рейсов задерживаются и один отменен

Несколько бортов еще не приземлились в южноуральской столице

Сегодня, 9 августа, в челябинском аэропорту Курчатов задерживаются три рейса, еще один отменен. Несколько бортов прибудут в столицу Южного Урала с задержкой. Это следует из онлайн-табло, размещенного на сайте челябинского аэропорта.

Рейс СУ 2953 Челябинск — Сочи задерживается на 11 часов: самолет должен был вылететь в два часа ночи, но поднимется в воздух только в час дня. Дневной рейс ДР 323 Сочи — Челябинск задержится на 50 минут: время вылета сдвинуто с 13:20 на 14:10. Расписание нарушилось из-за ограничений, которые были введены накануне в сочинском аэропорту.

Рейсы А4 6223/А4 6224 Минеральные Воды — Челябинск — Минеральные Воды задерживаются почти на шесть часов. Самолет еще не приземлился в Челябинске, поэтому и вылетит с многочасовым опозданием.

Утренний рейс СУ 1532/СУ 1533 Москва — Челябинск — Москва отменен по решению авиакомпании. Дневной рейс ДР 6570 в Москву задержится на 40 минут — вылет перенесли с 14:00 на 14:40.

Пассажирам рекомендуют следить на онлайн-табло в залах ожидания аэропортов.