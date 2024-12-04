В аэропорту Челябинска на шесть часов задерживают рейс в Норильск

Оказание пассажирам услуг контролирует прокуратура

Сегодня, 4 декабря, в аэропорту Челябинска задержали рейс в Норильск, который выполняет авиакомпания Red Wings. Самолет должен был вылететь в 7 часов утра, сейчас взлет запланирован на 13:00. Рейс № 1279 перенесли из-за неблагоприятных метеоусловий в Норильске, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

«Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров»,— уточнили в ведомстве.

По данным синоптиков, в Норильске сегодня снегопад, метель и штормовой ветер до 30 метров в секунду.