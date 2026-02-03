В аэропорту Челябинска изъяты незаконно ввезенные египетские креветки

«Подпольные» деликатесы сотрудники Россельхознадзора денатурировали на месте

Креветки, творог и бараний жир изъяли сотрудники Россельхознадзора у пассажиров в челябинском аэропорту. «Подпольные» деликатесы были обнаружены в ручной клади пассажиров, прибывших с египетского курорта Хургада и из Душанбе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Если жители солнечного Таджикистана регулярно ввозят без документов продукцию животного происхождения, то африканские креветки попались инспекторам впервые», — говорится в сообщении.

В связи с отсутствием маркировки и ветеринарных сопроводительных документов изъяты и денатурированы (то есть залиты специальным химсоставом, чтобы владельцы не думали, что их продукты съест кто-то другой. — Прим. ред.) 2 кг креветок и 3,7 кг творога, масла, бараньего жира.

Напомним, ввоз продуктов животного происхождения на территорию Евразийского экономического союза разрешен только при наличии ветеринарных сертификатов, выданных компетентными органами страны-отправителя. Подобные продукты представляют реальную биологическую опасность, так как могут быть заражены возбудителями болезней, отсутствующих на территории ЕАЭС.