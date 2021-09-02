В аэропортах РФ пассажиров планируют регистрировать с помощью Единой биометрической системы

Новую процедуру хотят ввести уже с 2022 года

В 2022 году Минцифры планирует запустить в нескольких аэропортах регистрацию с помощью Единой биометрической системы. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

«Единая биометрическая система сейчас позволяет, можно ее использовать, чтобы заменить полноценно паспорт, упростить многие процедуры, связанные с регистрацией. Поэтому сейчас с аэропортами идет проработка пилотного запуска. Понятным станет оборудование, датчики, считыватели», — сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Как пояснил Шадаев, речь идет о полноценной работе в данном направлении, но не по всей стране, а в нескольких аэропортах.