В администрации перечислили меры по весенней уборке Челябинска

В городе чистят ливневки и убирают мусор на тротуарах

Сегодня, 13 марта, на первом заседании штаба по санитарной очистке Челябинска обсудили подготовку к субботникам. Из города вывозят снег, прогревают решетки и чистят ливневки, сообщили в пресс-службе администрации областного центра.



Противопаводковые мероприятия проводят по поручению главы города Натальи Котовой. Кроме того, техника и дворники заняты в уборке мусора вдоль дорог и тротуаров. Поливомоечные машины и дорожные пылесосы выйдут на очистку улиц позже, как позволит погода.

Управляющим компаниям рекомендовали усилить уборку дворов и очистку кровель. За своевременным вывозом мусора с площадок мэрия следит совместно с регоператором ООО «ЦКС».

В соцучреждениях составят график уборки. Ее проведут сами работники.

«Вся территория города поделена на зоны, которые закрепляются за ответственными организациями, учреждениями и предприятиями. К приему мусора, собираемого на субботниках, полностью готов полигон. Кроме того, в этом году для социальных учреждений и управляющих компаний значительно снижен тариф на утилизацию листвы и прочих отходов, собранных в этот период. По данным ООО „ЦКС“, он составит 970 рублей за кубометр, что на 70% ниже прошлогоднего тарифа», — сказал замглавы Челябинска Александр Астахов.