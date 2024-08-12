В администрации Кыштыма прокомментировали появление черной и зеленой воды в кранах

Проект по строительству питьевого водовода для поселка Тайгинка пока не прошел экспертизу

В жилых домах Кыштыма из кранов течет вода разного цвета. В поселке Каолиновом жители пожаловались на зеленую окраску, а в Тайгинке и вовсе на черную. В чем причина таких расцветок, ИА «Первое областное» прокомментировали в администрации городского округа.



На прошлой неделе жители Каолинового поселка в соцсети «ВКонтакте» рассказали о воде зеленого цвета. Этот краситель добавляют в систему теплоснабжения, чтобы установить возможные утечки на сетях.





Фото: vk.com, «Мой Кыштым»



«Если из крана пошла зеленая вода — в доме неисправен теплообменник, возможна утечка на внутренних сетях. Жители должны сообщить об этом управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. После получения такого сигнала вопрос будет отработан. Важно до отопительного сезона закрыть все ситуации. Это обычные, обязательные профилактические работы. Насколько мне известно, причина „позеленевшей“ воды в доме по улице Боровой установлена, объект в работе, о чем сегодня доложил руководитель ресурсоснабжающей организации на оперативном совещании», — сказали в мэрии.

Вода черного цвета с примесями и травой пошла из кранов в домах поселка Тайгинка. Как сообщили в пресс-службе Народного фронта Челябинской области, чтобы «осветлить» воду, пришлось ей дать протечь. Фильтров для очистки, которые используют жители, хватает на два дня. Потом они становятся черными. Жидкость приводит к порче сантехники и засорам труб.

Здесь речь идет не о питьевой воде, а хозяйственно-бытовой, уточнили в администрации округа. В годы Великой Отечественной войны в Кыштыме приступили к строительству графито-каолинового комбината. Рядом с производством стали строить жилые дома. Однако централизованного питьевого водоснабжения там не было с момента основания поселка.

В 60-е годы в домах появилась хозяйственная вода. А в 2017‑м в поселке установили станцию для ее очистки, чтобы жители могли использовать воду для стирки и других бытовых нужд. Питьевую воду привозят бесплатно по графику.

Дома и комбинат связаны между собой. Предприятие, согласно технологическому процессу, периодически останавливает производство. При возобновлении работы насосы черпают воду из озера, о чем уведомлен местный водоканал, который пропускает жидкость, пока она не станет приемлемой для использования. В последний раз произошел сбой, о котором не уведомили водоснабжающую организацию. Сейчас, по данным мэрии, жалоб на воду нет.

«Более двух лет Кыштым предметно и скрупулезно работает над разработкой проекта по строительству питьевого водовода в поселок Тайгинка. Проект крайне сложный, работа, к сожалению, идет не так быстро, как нам хотелось бы. Протяженность водовода более 11 километров, согласование с Гослесфондом и много других вопросов. Сейчас проект в Госэкспертизе, надеемся на положительное заключение», — сказали в мэрии.

Народный фронт, в свою очередь, сообщил, что чиновникам не согласовали укладку труб через зеленую зону.