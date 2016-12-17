В администрации Копейска узнали об отставке главы из СМИ

Судьба вакантной должности решится сегодня на заседании городского собрания депутатов.
Сегодня в Копейске должны выбрать исполняющего обязанности главы города. Непростое решение придется принять городскому заседанию депутатов в ходе собрания. Главный претендент на должность — Владимир Бисеров — не знает, чего ожидать от предстоящего мероприятия.
Действующий глава Копейска, сославшись на проблемы с сердцем, покинул должность. В администрации города буквально разводят руками: об отставке Валерия Устинова там узнали из СМИ. Официальных бумаг с просьбой о снятии полномочий от действующего главы города они не получали.
— У нас есть информация о том, что Валерий Устинов находится на больничном. То есть, каких-то официальных документов по поводу его отставки в администрации не видели, ни заявления, ни приказов. Информация об отставке проходит только по областным СМИ. Для нас самих это стало новостью. Официально сейчас Бисеров исполняет обязанности Устинова, пока тот на больничном,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Копейского городского округа.
Владимир Бисеров, нынешний претендент на кресло главы, находится в состоянии неопределенности. Предстоящее собрание депутатов должно расставить все на свои места.
— Сегодня у нас пройдет собрание депутатов, на котором будет рассматриваться этот вопрос. Как собрание пройдет, будет более-менее ясно, что будет в дальнейшем. В случае досрочной отставки главы, решение о временно исполняющем обязанности главы принимает собрание. Учитывая, как тяжело у нас все двигалось, не буду забегать вперед, — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Бисеров.
Напомним, сегодня стало известно, что мэр Копейска Валерий Устинов отказался от занимаемого поста. По официальной версии, причиной стало состояние здоровья Устинова. Теперь на его место претендует уступивший в ходе тайного голосования Владимир Бисеров.
Фото: kopeysk24.ru