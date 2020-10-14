В администрации Копейска рассказали о причинах обыска

Силовики изъяли документацию по детскому саду № 14.

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В администрации Копейска во вторник, 13 октября, прошли обыски. Их причину сегодня объяснили представители мэрии. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе копейской администрации, правоохранители изъяли документы, касающиеся детского сада № 14.



«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области изъяли документацию, касающуюся приобретения помещения, в котором в настоящее время размещен МДОУ детский сад № 14», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Копейска.

В мэрии подчеркнули, что сотрудникам силовых структур была оказана полная поддержка. Также представители администрации сообщили, что заинтересованы в результатах обысков.