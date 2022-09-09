В администрации Челябинска рассказали, ограничат ли продажу алкоголя в День города

С покупкой могут возникнуть проблемы

10 сентября в некоторых магазинах Челябинска нельзя будет купить алкоголь. Администрация города отправила обращения предпринимателям с просьбой ограничить продажу с 18:00 до 23:00. Но, как подчеркнули в мэрии, обращение носит рекомендательный характер.



Ограничить продажу могут на улицах, прилегающих к ледовой арене «Трактор» и к Театральной площади в центре города. В этих двух точках пройдут праздничные концерты.

«Как правило, крупные сетевые ретейлеры — „Пятерочка“, „Магнит“, „Красное и белое“ — к нам прислушиваются. А вот мелкие розничные магазины у дома рекомендации не выполняют», — объяснил ИА «Первое областное» начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Также в администрации предупреждают, что пройти к сценам с алкоголем невозможно. На входе будут работать пропускные пункты.

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