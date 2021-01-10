В администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В понедельник, 11 января, в здании администрации Челябинска пройдет первое в этом году традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут о том, что происходило в городе в новогодние праздники и выходные дни, какие работы проводились и какие ЧП устранялись. Также чиновники расскажут о том, как идут текущие дела. Глава Челябинска Наталья Котова выслушает своих подчиненных, задаст уточняющие вопросы и даст задания на новую неделю.

Посмотреть аппаратное совещание лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинской области. Не пропустите!