В 60 раз уменьшилась площадь лесных пожаров на Южном Урале в 2024 году

В регионе официально завершен пожароопасный сезон

В Челябинской области подводят итоги пожароопасного сезона, который официально завершается сегодня, 25 октября 2024 года.

По данным Главного управления лесами региона, всего за пожароопасный сезон ликвидировано 55 лесных пожаров на площади 182 гектара, все возгорания потушены в первые сутки. Для сравнения: в 2023 году на землях лесного фонда ликвидирован 701 пожар на площади более 11 тысяч гектаров.

«За последние 5 лет количество пожаров уменьшилось более чем в 12 раз, площадь — в 80 раз. В этом году нам удалось избежать крупных площадей», — комментирует и. о. начальника ведомства Валерий Нигматуллин.

Напомним, федеральным законодательством установлены критерии ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда на период до 2030 года. Для Челябинской области максимальный показатель площади лесных пожаров на 2024 год установлен в размере 13,7 тысячи гектаров с поэтапным снижением к 2030 году до 8,6 тысячи гектаров. Таким образом, фактический показатель в текущем году ниже максимально установленного уровня в 75 раз.