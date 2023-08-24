В 35 домов Челябинска не подали горячую воду после опрессовки

Все эти жилые здания находятся в одном районе

Городские власти отчитались о том, что подключили горячее водоснабжение ко всем домам, которые остались без ГВС после пятого этапа опрессовки. Тем не менее вчера завершился заключительный, шестой этап гидравлических испытаний. После него тоже возникли проблемы в жилфонде Тракторозаводского района. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, без горячей воды на данный момент остаются 35 домов.

«Ежедневно в плановые работы может выводиться от одного до нескольких десятков многоквартирных домов для проведения текущих и капитальных ремонтов. Срок отключения горячего водоснабжения в этих случаях может составлять от одного до нескольких дней. Ситуация находится на контроле администрации Челябинска», — заявили в мэрии.

Отметим, что самым сложным для коммунальщиков и теплоэнергетиков стал именно пятый этап опрессовок: после завершения работ горячей воды не было в сотне домов. Кстати, в этом году развернули масштабные работы по реконструкции теплосетей, за которыми наблюдали журналисты ИА «Первое областное». В ходе знакомства с объектами стало известно, что иногда ГВС не подают не только из-за состояния сетей, но и по причине того, что в домах пора менять бойлер.

Согласно законодательству, бойлер относится к общему имуществу, поэтому за его замену должны отвечать собственники и управляющие компании. Городские власти понимают эту проблематику, поэтому помогают устанавливать оборудование за счет бюджета или в рамках капремонта.