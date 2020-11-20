В 34 раза выросли продажи антибиотиков в Челябинской области

По словам Ирины Гехт, это указывает на ажиотажный спрос в регионе.

В аптеках Челябинской области наблюдается неравномерное распределение лекарственных препаратов, в особенности это касается антибиотиков. Сегодня, 20 ноября, на брифинге по распространению инфекции в Челябинской области первый вице-губернатор Ирина Гехт объяснила это ажиотажным спросом. Скорее всего, большая часть южноуральцев скупает препараты про запас.

«Ситуация обусловлена ажиотажным спросом. Вчера мне, например, представители села Бобровка написали в социальные сети, что они всем селом буквально не могут найти антибиотики. Пока не удалось выяснить, люди скупают всё-таки по рецепту врача либо это желание приобрести про запас», — поделилась Ирина Гехт.

Как заявила первый вице-губернатор, продажи антибиотиков в регионе возросли в 34 раза. Это снова указывает на то, что люди занимаются самолечением и покупают антибиотики без назначения врача.

«Но во всяком случае сейчас мы получаем лекарственные препараты по федеральной программе, также получили закупленные через аптечную сеть. Но, к сожалению, во многих районах будем в ручном режиме пополнять эти запасы. Безусловно, пока где-то эти перебои существуют по лекарственным препаратам. И они существуют и по всей стране. Если бы была возможность купить их в том объеме, в котором это необходимо, мы бы это сделали», — отметила первый заместитель главы региона.

К слову, на сегодняшний день существуют централизованное распределение лекарств по всем регионам.

«Минпромторг открыл горячую линию для регионов, куда мы сообщаем, каких препаратов нам не хватает. В ручном режиме решаем те или иные задачи по поставкам лекарств. Препараты в аптеках будут, если не будем их так массово скупать. Поставки идут. Они, может, не так объёмны, как нам бы хотелось, но они регулярны», — объяснила Ирина Гехт.

По словам первого вице-губернатора, отсутствие ажиотажного спроса сможет стабилизировать ситуацию. Ирина Гехт также напомнила: когда люди скупают без назначения врача препараты, без необходимых лекарств остаются больные, остро нуждающиеся в них.