В 34‑м микрорайоне Челябинска откроется новая школа

Ученики смогут получать там допобразование

В 34-м микрорайоне Челябинска откроется новая школа «Созвездие». Об образовательном учреждении рассказал в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текслер.

«В современных школах важно создать условия для внеклассной активности детей. Поэтому здесь есть тематические пространства отдыха, большое спортивное ядро с собственным стадионом. Школа сотрудничает с ведущими вузами региона — это тоже большой плюс», — отметил глава региона.

В новой школе будет свой медиацентр, два кабинета для проектов и исследований, лаборатории по химии, биологии и мастерские. Глава региона напомнил, что в этом году в Челябинской области появится несколько новых школ.