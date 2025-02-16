В 310 южноуральских семьях появились дети благодаря бесплатному ЭКО в 2024 году

Всего в регионе провели 2200 случаев экстракорпорального оплодотворения

В Челябинской области пары, которые не могут иметь детей из-за бесплодия супруги, супруга или обоих, могут стать родителями благодаря ЭКО. С 2013 года процедура проводится бесплатно по полису ОМС. В 2024-м такой возможностью воспользовались 2200 человек. В результате дети появились в 310 южноуральских семьях, сообщили в пресс-службе ТФОМС Челябинской области.

Отмечается, что все этапы процедуры для женщин бесплатны, а получить направление на ЭКО по полису ОМС можно у лечащего врача или в женской консультации после необходимых обследований.

«Если по результатам обследований определены показания для применения вспомогательных репродуктивных технологий, документы передаются в региональную комиссию Минздрава по отбору и направлению пациенток в медицинские организации, выполняющие процедуру ЭКО. В случае положительного решения пациентке выдается направление с правом выбора больницы из числа участвующих в программе»,— рассказала директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

На сегодняшний день бесплатно ЭКО делают в шести медучреждениях, в том числе в двух государственных.