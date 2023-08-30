В 23 школах Челябинской области построят ИТ‑инфраструктуру до конца 2023 года

Параллельно с этим малые населенные пункты получат мобильную связь

До конца года на средства областного бюджета построят ИТ-инфраструктуру в 23 школах Челябинской области. Об этом стало известно во время совещания о ходе реализации нацпроекта «Цифровая экономика», которое провел губернатор Алексей Текслер. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, речь шла об устранении цифрового неравенства в малых населенных пунктах, о внедрении ИТ-инфраструктуры в школах и о поддержке цифровой отрасли.

Вначале глава региона напомнил, что для решения поставленных задач нужно эффективно использовать инструменты нацпроектов: сейчас усилены контроль и ответственность за исполнение, в том числе персональная ответственность руководителей. Срок завершения национальных проектов — 2024 год.

Что касается «цифры», то Южный Урал стал первым в УрФО по мерам поддержки ИТ-отрасли, а также вошел в пятерку лучших в стране по цифровой трансформации. Аккредитацию на федеральном уровне получили 375 цифровых компаний из Челябинской области. В прошлом году была сформирована ИТ-инфраструктура в 422 зданиях школ, а до конца 2023 года аналогичные работы за счет областного бюджета завершат еще в 23 общеобразовательных организациях.

«Современный образовательный процесс невозможно представить без доступа к интернет-ресурсам и другим цифровым возможностям. Причем не важно, где происходит образовательный процесс — в крупном городе или в небольшой сельской школе», — отметил Алексей Текслер.

Инфраструктура связи развивается в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 жителей. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» мобильной связью и интернетом обеспечили 95 населенных пунктов, а до конца этого года инфраструктура появится еще в восьми селах и деревнях. На следующий год запланировано строительство сетей еще в 33 малых территориях. Регион разработал и свою программу поддержки: за четыре года обеспечено надежной связью 110 небольших поселений, до конца 2023 года подключат еще шесть. Сети проводят по итогам конкурсного отбора, причем планируется проведение второго конкурса в этом году.

Отдельно упомянули развитие информационных систем по предоставлению социальных услуг: в этом году южноуральцы воспользовались государственными сервисами 6 млн раз. Платформа обратной связи позволила получить властям в этом году порядка 32 тысяч сообщений от жителей региона.

«Наша цель — при оказании госуслуг обеспечить людям максимальное удобство, сэкономить их время, силы, финансы. В городах, в большинстве средних и малых населенных пунктов этот вопрос уже решили. Работаем дальше, чтобы у каждого жителя области вне зависимости от места проживания был доступ к цифровым услугам», — подчеркнул губернатор.

Также глава региона подчеркнул важность работы по разработке отечественного программного обеспечения. Этого можно достичь через совместный со Сбербанком проект «Школа 21» и через будущий ИТ-квартал.