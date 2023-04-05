В 22-х муниципалитетах Челябинской области ввели третий класс пожарной опасности

ГУ МЧС по региону напоминает о запрете разведения костров в лесах

В Челябинской области установили третий класс пожарной опасности в 22-х муниципалитетах. Он характеризуется тем, что к возникновению природных пожаров приводит, в большинстве случаев, источники огня. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, третий класс опасности установлен в Аргаяшском, Ашинском, Верхнеуральском, Каслинском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Кунашакском, Пластовском, Сосновском, Увельском, Уйском, Чебаркульском, а также в Верхнеуфалейском, Карабашском, Кыштымском, Миасском, Озерском, Снежинском, Трехгорном, Усть-Катавском, Южноуральском городских округах.

«Пожары интенсивны, выделяют большое количество тепла, быстро распространяются и создают добавочные очаги возгораний. Будьте внимательны и осторожны с любыми источниками зажигания», — напоминают в региональном чрезвычайном ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области начали устанавливать дополнительные видеокамеры для фиксации пожаров в лесах. В прошлом году было установлено 60 видеопостов, в этом году их будет 80.