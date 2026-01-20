В 2027 году в оздоровительном центре «Утес» построят новые корпуса

Там идет масштабная реновация

В оздоровительном центре «Утес» проходит масштабная реновация. Туда уже закупили и смонтировали новые корпуса на сумму более 370 млн рублей. Об этом рассказывает мэр города Алексей Лошкин в личном телеграм-канале.

В «Утесе» заменят старые постройки на три новых модульных корпуса: два спальных и один спортивный. Они также обеспечат комфорт маломобильных гостей. Кроме того, в планах обновить инженерные сети, подключить корпуса к коммуникациям и благоустроить территорию центра. Там появятся игровая и спортивная площадки и сухой фонтан возле столовой.

«В прошлом году приезжал в лагерь, общался с ребятами и воспитателями. Поддержал идею обновления детского медиацентра, у которого теперь появится собственный корпус и современное оборудование», — подчеркивает Алексей Лошкин.

Глава также отметил, что старые постройки снесут этой осенью, а новые корпуса установят в 2027 году.