В 2026 году южноуральцы начнут заключать браки на горе и в степи у Аркаима

Такую возможность им предоставит ЗАГС

В 2026 году органы ЗАГС Челябинской области предложат южноуральцам новые уникальные форматы для регистрации брака. Одним из главных нововведений станут выездные церемонии в нестандартных локациях. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС региона Людмила Рерих.

Первой такой площадкой станет горнолыжный курорт «Евразия», где 14 февраля 2026 года пройдёт символическая выездная регистрация. Сотрудник ЗАГСа будет ждать пару на вершине склона, а после церемонии молодожены смогут спуститься вниз как муж и жена. В зеркальную дату, 26.06.2026, торжественное бракосочетание проведут на территории заповедника Аркаим.

Помимо этого, в регионе продолжат развивать и уже полюбившиеся выездные площадки: речной трамвай, Романовский зал исторического музея, Сад камней на набережной Миасса и парк «Притяжение» в Магнитогорске.

Также в планах ведомства на следующий год — создание постоянно действующей экспозиции, посвященной истории семьи и службы ЗАГС. Для этого сотрудники обращаются к жителям с просьбой передать в дар свадебные платья, аксессуары разных лет и семейные реликвии. На выставке покажут и уникальные архивные документы, например метрические книги царских времен.

Еще одно новшество — введение единого стиля служебной одежды для сотрудников как для будничного приема, так и для торжественных церемоний.

По данным комитета, средний возраст вступления в брак в регионе составляет около 33 лет. А особую искренность работники ЗАГС отмечают у возрастных пар.