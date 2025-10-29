В 2026 году в Челябинской области откроется 20 агроклассов

К 2030 году их количество вырастет до 100

Челябинская область делает большой вклад в развитие кадров для агропромышленного комплекса. В следующем году в регионе откроют 20 агроклассов. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на XIII агропромышленной выставке УрФО в Екатеринбурге.

«Без кадров агропромышленный комплекс региона ничего не сможет производить. Мы поставили себе задачу по агроклассам, это ранняя профориентация школьников. Мы комплексно подходим к решению вопросов и понимаем, что без инвестиций в кадры не будет дальнейших инвестиций в объем производства», — сказал губернатор Алексей Текслер.

В 2026 году в регионе появится 20 агроклассов, а к 2030 году — целых 100.

На выставке Алексей Текслер сообщил, что урожайность на Южном Урале в этом году побила все прошлогодние рекорды.