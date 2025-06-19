В 2026 году в Челябинске появятся 14 новых скверов и прогулочных зон

Жители города сами выбрали места, где оборудуют общественные пространства

В Челябинске в 2026 году благоустроят 14 новых скверов, спортивных и пешеходных зон. Горожане выбрали их во время голосования по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщают в мэрии.

В каждом районе обновят по две локации. Так, центр города пополнится дорожками для прогулок и скверами: в Советском районе займутся обустройством пешеходной зоны на улице Свободы (от дома № 102 до дома № 110 по четной стороне и от дома № 165 до дома № 185 — по нечетной, тем самым продлив зону, которую благоустраивают этим летом) и сквером на пересечении Блюхера и Рылеева; в Центральном — входной группой «Экотропы» со стороны улицы 250-летия Челябинска и сквером в границах улиц Васенко, Коммуны, Елькина.

Общественные пространства для отдыха благоустроят и на Северке. В Калининском районе появится пешеходная зона на проспекте Победы (от Чичерина до 40-летия Победы) и карманный сквер у дома № 47а на Молодогвардейцев. В Курчатовском жители решили облагородить площадку у кинотеатра «Победа», который недавно стал муниципальным, и входную группу «Экопарка» на улице Молдавской.

В Ленинском районе установят спортивную площадку в парке «Плодушка» и создадут сквер возле арт-объекта «Урал — каменная сказка России» на улице Новороссийской. На ЧМЗ появятся зоны отдыха напротив ГКБ № 6 на улице Румянцева и на пересечении улиц Румянцева и 60-летия Октября. А в Тракторозаводском районе в будущем жители смогут отдыхать у домов № 1 и 6 в переулке Мамина, а также у домов № 7б на Марченко и № 140в на Танкистов.

Работы по благоустройству начнут весной следующего года.