Штраф за перевозку ребенка без автокресла увеличится до 5 тысяч рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях одобрила Госдума РФ, сообщает портал башинформ.ру.
Новые меры в первую очередь затронут профессиональных перевозчиков, для них сумма штрафа увеличится вдвое. Для должностных лиц штраф увеличится до 50 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч рублей. Также в законе указано, что водители, работающие без образования юридического лица, понесут административную ответственность как юридические лица. А водители такси, работающие самозанятыми, — как должностные лица.
Рядовые водители, перевозящие детей без специальных удерживающих устройств или с нарушениями, сейчас штрафуются на 3 тысячи рублей, эта сумма увеличится на 2 тысячи.
Законопроект принят в первом чтении.