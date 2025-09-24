В 2026 году россияне будут отдыхать 118 дней

Правительство России опубликовало календарь выходных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Правительство страны опубликовало календарь, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Россиян ждет 118 дней отдыха за год, включая выходные и праздники.





Новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025-го до 11 января.

Затем будут выходные с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Майские праздники разделены на две части по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Между ними целых пять рабочих дней.

Еще три дня выходных в июне — с 12 по 14 число. И по одному 4 ноября и 31 декабря.

Итого в 2026 году будет 28 праздничных и выходных дней. Но после 31 декабря 2026 года ожидаются новогодние каникулы 2027-го.