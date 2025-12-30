В 2026 году россиян из мобилизационного резерва отправят на специальные сборы

Они будут обеспечивать защиту критически важных объектов

Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году на специальные сборы россиян, пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Россиян, находящихся в резерве, будут направлять на защиту критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

«В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ „Об обороне“ и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ постановляю: 1. Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», — говорится в документе.

Правительство РФ определит перечень критически важных и иных объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите. А Минобороны решит, какие воинские части обеспечат проведение спецсборов.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что военный призыв в России будет круглогодичным.