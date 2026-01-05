В 2026 году полностью обновят ключевые участки трассы М-5 «Урал»

В их числе — ремонт у Сима

Управление федеральных дорог «Южный Урал» в 2026 году сосредоточится на завершении крупных реконструкций — от горнозаводской зоны М-5 «Урал» до капремонтов «Иртыш» и А-310. Об этом в интервью радио «Business FM Челябинск» рассказал замначальника ФДАД Александр Гусев.

В приоритетах 2026 года, по словам Александра Гусева, — финиш реконструкций на М-5. Основное финансирование уйдёт на завершение начатых объектов. Полностью введут реконструкцию горнозаводской зоны от границы с Башкирией (1548 км) до Кропачево (1609 км). Доделают ремонт у Сима (1579–1597 км) — подрядчик уже обновил покрытие досрочно. Завершат укладку новых слоев износа на 117 км от Кропачево до Миасса (1609–1780 км) — в 2025-м сделали 20 км.

Также финишируют капремонт «Иртыш» 25–37 км в Красноармейском районе и А-310 53–75 км.

«Подрядчики идут опережающими темпами, объекты введём в полном объёме», — отметил Александр Гусев.

В 2025 году компания реконструировала М-5 в Ашинском районе (1564–1578 км, 18 км до четырёх полос с барьерами), обновила участки М-5 (1809–1820 км, подъезд к Балашихе), «Иртыш» 12–20 км и А-310 (2 км). Досрочно починили проблемный отрезок у Сима благодаря допфинансированию от Росавтодора.

