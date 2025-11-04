В 2026 году на Южном Урале появится семь модельных библиотек

Нацпроект «Семья» расширяет направления работы

В 2026 году в муниципалитетах Челябинской области появится семь модельных библиотек и шесть детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры. Новые пространства создадут благодаря расширению направлений работы нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

Модельные библиотеки откроются в Нагайбакском и Агаповском районах, Златоусте, Катав-Ивановске, Чебаркуле и Пласте. Средства на преобразования будут выделены из федерального, регионального и местных бюджетов.

В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Симе детские культурно-просветительские центры откроются на базе библиотек.

Еще два центра заработают в ДК «Родник» поселка Синий Бор Увельского района и в Подовинновском сельском ДК Октябрьского района.

Напомним, библиотеки Челябинской области получат деньги на создание детских центров развития. Средства направят на ремонт, оборудование, создание доступной среды, пополнение фондов и запуск новых проектов.