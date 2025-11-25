В 2026 году из Челябинской области по России будут летать 11 субсидируемых маршрутов

Восемь — из Челябинска и три — из Магнитогорска

С января 2026 года девять авиакомпаний приступят к выполнению полетов по 11 субсидируемым маршрутам из Челябинской области, их список утвердила Росавиация, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В программе участвуют авиакомпании «Ред Вингс», «Сибирь», «Смартавиа», «РусЛайн», «Ютэйр», «ЮВТ АЭРО», «Азимут», «Северный ветер» и «Аэрофлот».

Восемь субсидируемых маршрутов свяжут Челябинск и Казань, Калининград, Красноярск, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород, Новосибирск и Минеральные Воды. Три отправятся из Магнитогорска в Казань, Сочи, Минводы.

Программа субсидирования маршрутов направлена на развитие региональной авиации и улучшение транспортной связности между городами России. Для реализации программы в 2026 году привлечено финансирование федерального и региональных бюджетов.