В 2025 году в Челябинской области проведут капремонтов почти на 6 млрд рублей

Упор сделают на замену устаревших лифтов

На капитальный ремонт домов Челябинской области в 2025 году направят 5,7 миллиарда рублей. Всего планируется выполнить 5,5 тысячи работ. Об этом сообщил зампредседателя ЗСО Андрей Шмидт на заседании комитета по строительной политике и ЖКХ.

Так, в области продолжат ремонт инженерных сетей и фасадов. Упор сделают на замену старых лифтов.

В 2024 году провели порядка 5 тысяч работ на 4,5 миллиарда рублей. В основном — замену лифтов, отделку фасадов и фундаментов, модернизацию инженерных сетей. При этом план прошлого года по многоквартирным домам перевыполнен на 14 процентов.