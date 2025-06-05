В 2025 году в Челябинской области построят более 20 спортобъектов

Арены, манежи, спортзалы и ФОКи появятся в 18 муниципалитетах

В 18 муниципалитетах Челябинской области в 2025 году будет построен 21 спортивный объект, среди них будут и уникальные для региона, сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе выступления с обращением к Заксобранию.

«Уже сейчас возводим новый фиджитал-центр, где объединятся классические и цифровые виды спорта. В Челябинске продолжается строительство крытого легкоатлетического футбольного манежа и „РМК-Арены“. В этом году начнем реконструкцию старейшего 50‑метрового городского бассейна „Электрометаллург“, который был недавно передан региону по решению президента. В Магнитогорске также строим современный 50‑метровый бассейн, соответствующий олимпийским стандартам, в городе металлургов началось строительство новой академии хоккея „Металлург“, где будут воспитываться юные спортсмены», — рассказал глава региона.

Он отметил важность дальнейшего развития инфраструктуры, тем более что Челябинская область все чаще становится местом проведения крупнейших спортивных мероприятий и точкой притяжения тысяч болельщиков со всей страны и из-за рубежа.

«Это и Зимняя спартакиада сильнейших, и Кубок России по биатлону, и Финал Кубка России по фристайлу, и, конечно же, соревнования по фигурному катанию с участием лучших спортсменов. И многие другие», — напомнил Алексей Текслер.

Он добавил, что Челябинская область — регион, где создаются все условия для самореализации каждого, будь то в спорте или в любой другой сфере, это в том числе причина того, что южноуральские спортсмены продолжают показывать высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.