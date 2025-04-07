В 2025 году в Челябинской области отремонтируют более 240 км дорог

1 мая стартует масштабная программа обновления

Первого мая на Южном Урале стартует масштабная программа обновления дорожной инфраструктуры, в рамках которой только в 2025 году планируется ремонт и строительство более 240 километров дорог. В каких районах области начнется проект, ИА «Первое областное» рассказали в Миндортрансе Челябинской области.

Это часть реализации утвержденного правительством РФ плана дорожной деятельности на 2025—2030 годы, предусматривающего вложение более 9 триллионов рублей в обновление дорожного полотна по всей стране.

Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, шестилетнее планирование позволит эффективно координировать работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Людям неважно, на чьем балансе находится дорога: федеральная она, региональная или муниципальная. Они хотят из точки А в точку Б доехать по хорошим дорогам, быстро и безопасно», — заявил Марат Хуснуллин.

На Южном Урале на реализацию программы в 2025 году направят 27,1 миллиарда рублей.

В областной столице в этом дорожном сезоне отремонтируют 12 значимых объектов, включая путепровод в поселке Новосинеглазово и капитальный ремонт моста через реку Миасс на улице Черкасской. Также будет обновлен участок на улице Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Молодогвардейцев.

«В Магнитогорске предстоит ремонт участка дороги по улице 50-летия Магнитки. Работы охватят двухкилометровые участки в северном и южном направлениях от улицы Тевосяна до улицы Ворошилова», — сообщили в Миндортрансе.

Региональная программа также включает в себя масштабные проекты: строительство дороги от поселка Красное Поле до Полетаево, ремонт дорог в Еткульском и Троицком районах, строительство нового моста через реку Бию в Саткинском районе, ремонт мостов в Карталинском и Катав-Ивановском районах, капитальный ремонт дороги Нижнеусцелемово — Кидыш — Степное в Пластовском районе (включая ремонт мостов) и ремонт дороги Троицк — Степное.

«Работы по ремонту и строительству дорог будут проходить во всех районах области без исключения. Всего на Южном Урале в 2025 году по различным программам приведут в нормативное состояние более 725 километров дорог. Из них 336 километров — региональные дороги, 389 километров — муниципальные», — сообщают в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.