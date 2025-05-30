В 2025 году в Челябинской области оформили более 5 тысяч сертификатов на маткапитал

С начала 2025 года семьи с детьми на Южном Урале получили 248 тысяч выплат и пособий

За пять месяцев 2025 года семьи с детьми в Челябинской области получили 248 тысяч различных выплат и пособий. В канун Дня защиты детей в реготделении Соцфонда рассказали о мерах социальной поддержки семей, а также уточнили, что в большинстве случаев матери или отцу достаточно подать заявление на предоставление выплат: все дополнительные сведения, необходимые для назначения, фонд получит самостоятельно. Также пособия могут выплачиваться проактивно — когда в отделение поступят сведения о беременности или рождении ребенка.

Пособие по беременности и родам, а также пособие при рождении ребенка. Для работающих женщин в декретном отпуске размер пособия по беременности и родам рассчитывается индивидуально и зависит от заработка. Всего с начала года эту выплату уже получили 5 904 жительницы региона.

Единовременное пособие при рождении ребенка в Челябинской области оформлено в 2025 году для 8 587 родителей. Размер выплаты составляет 26 941,71 рубля (в Челябинской области он дополнительно увеличивается на районный коэффициент 1,15; в Озерске и Снежинске — 1,3; в Трехгорном — 1,2).

«Выплату может оформить один из родителей на каждого ребенка. При рождении у семьи двойняшек или тройняшек выплата будет произведена на каждого», — рассказал и. о. управляющего Отделением СФР Владимир Шаронов.

Семьям в ожидании ребенка также предоставляется единое пособие. При его назначении применяется комплексная оценка нуждаемости семьи, среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум на человека, для южноуральцев он составляет 16 314 рубля. Для будущих мам размер единого пособия — от 8 891 до 17 782 рублей. На сегодняшний день в регионе выплату получают 2 737 беременных женщин.

После рождения ребенка семья может продолжить получать единое пособие вплоть до достижения ребенком возраста 17 лет. В Челябинской области его получают родители 202 тысяч 082 детей.

«С 2025 года стало проще оформить единое пособие на новорожденного ребенка для семей с несколькими детьми. Если женщина уже получает выплату на старших детей, пособие на новорожденного назначается Соцфондом без дополнительной проверки нуждаемости. Размер пособия будет таким же, как и для старших детей, а срок выплаты совпадет со сроком уже назначенного пособия», — уточнил Владимир Шаронов.

После окончания декретного отпуска родителям полагается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Для трудоустроенных родителей Челябинской области оно составляет от 11 619,40 до 68 995,48 рубля, для неработающих мам и пап — 11 619,40 рубля. Неработающие родители имеют право выбора между этим пособием или единым (в каждом случае происходит комплексная оценка нуждаемости семьи). На сегодняшний день пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают 24 595 семей в регионе.

Многие годы важной мерой государственной поддержки остается программа материнского капитала. В 2025 году родителям Челябинской области оформлено 5 070 сертификатов на маткапитал, в том числе за рождение первого ребенка.