В 2025 году в Челябинской области ликвидируют 42 свалки

Главы муниципалитетов должны будут предотвращать повторные появления отвалов

В Челябинской области за 2025 год ликвидируют 42 свалки. Об этом на областном совещании с главами муниципалитетов и членами правительства региона заявил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона поручил руководителям муниципалитетов убрать несанкционные отвалы мусора и своевременно предотвращать их повторное появление. Работа будет идти по проекту «Генеральная уборка 74». Из областного бюджета на ликвидацию свалок выделили 371 миллион рублей.

«Помните: мы начали с сотни свалок, потому что они были небольшими. Сейчас речь идет о более серьезных объектах. В этом году необходимо выполнить все намеченные планы. А самое главное — не допускать повторного захламления», — отметил Алексей Текслер.

На год запланирована рекультивация свалок в Варненском, Красноармейском, Нязепетровском, Пластовском, Уйском, Чебаркульском и Чесменском районах.

Также главам муниципалитетов поручено следить и за контейнерными площадками во дворах и контролировать работу управляющих компаний по уборке не только мусора, но и снега и наледи с тротуаров, дорог, крыш домов и навесов.