В 2025 году в Челябинской области благоустроят 146 зон отдыха

В регионе появятся новые скверы и набережные

В Челябинской области в 2025 году благоустроят 146 локаций для отдыха южноуральцев. Новые точки притяжения горожан появятся во всех 43 муниципалитетах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе облагородят зоны отдыха, создадут скверы и набережные. Конкретные проекты жители выбирали путем голосования в прошлом году.

В Челябинске, например, благоустроят сквер по улице Молодогвардейцев и откроют набережную в Чурилово на улице 2-я Эльтонская.

Фото: телеграм-канал Алексея Текслера

В Магнитогорске реконструируют сквер «50 лет Победы»: отремонтируют фонтан, установят освещение. В Копейске откроют сквер у памятника Борцам революции, а в Озерске на месте бурьяна благоустроят набережную с пешеходной территорией, спортивной площадкой и освещением.

Фото: телеграм-канал Алексея Текслера

«Также продолжим работу по благоустройству в рамках программы инициативного бюджетирования и проектов с участием социально-ориентированного бизнеса — таких как парк „Притяжение“ в Магнитогорске, набережная озера Смолино в Челябинске и многих других», — подчеркнул глава региона.

Напомним, по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» этим летом в Челябинске благоустроят 14 общественных пространств.