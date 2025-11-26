В 2025 году в Челябинске заменят и отремонтируют более 100 км сетей

Объем проведенных работ — около трех процентов общего числа трубопроводов в городе

До конца 2025 года в Челябинске заменят или капитально отремонтируют более 100 км сетей тепло- и водоснабжения. Об этом рассказал глава города Алексей Лошкин на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам уходящего года, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Силами УСТЭК проведены работы на 33 км сетей, 2,7 км — вклад ЧКТС, ПОВВ до конца года отремонтирует 65 км. В сумме в 2025 году работы пройдут на 102,7 км сетей тепло- и водоснабжения, это более 3% общего количества трубопроводов Челябинска», — рассказал Алексей Лошкин.

В 2026 году работа будет продолжена, в частности, УСТЭК заявляет объемы, сопоставимые с текущим годом. Также планируется реконструкция насосных станций.

«Если будем действовать в соответствии с намеченными планами, то в перспективе за 5 лет сможем значительно улучшить состояние трубопроводной инфраструктуры в Челябинске», — резюмировал мэр.