В 2025 году в Челябинске отремонтируют почти 6 км трамвайных путей

Перекрытие путей планируется в Ленинском и Тракторозаводском районах

В этом строительном сезоне в Челябинске будет отремонтировано почти 6 километров трамвайных рельсов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова.

Работы запланированы на улицах Кирова (от проспекта Победы до Труда), Горького (от Первой Пятилетки до Ленина), Дзержинского (от Фрунзе до Гранитной), а также на перекрестке Блюхера и Доватора.

В частности, по улицам Горького и Дзержинского будет уложена открытая рельсошпальная решетка, пути обособят гранитным бордюрным камнем, переезды замостят железобетонными плитами, предусмотрена технология сплошной сварки стыков; в районе Блюхера — Доватора также планируется применение прирельсового резинового профиля; на улице Кирова на переездах будут уложены длинные рельсы — 12,5 метра. Также на улице Фрунзе попробуют приподнять пути из-за ежегодного подтопления рельсов на этом участке. По словам директора «ЧелябГЭТ» Дмитрия Усачева, есть вероятность, что на Фрунзе придется строить новые коммуникации для отвода воды.

Также планируется взять на контроль перекрестки Победы — Молодогвардейцев и Победы — Чичерина на Северо-Западе — там необходимо ускорить переезд трамваев, но по данному вопросу будут отталкиваться от возможностей бюджета.

Добавим, на этот год компенсационных маршрутов на время ремонта рельсов в Челябинске не запланировано.

«Мы переходим от капитальных ремонтов к текущим, они не такие протяженные и массовые, как в прошлом году. В частности, перекрытие путей на Горького и Дзержинского планируется, но всего на 1,5—2 месяца», — отметил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Отметим, с 2021 года в Челябинске отремонтировано 38,4 км путей, сделано семь узлов из тринадцати, были благоустроены три транспортных кольца с дополнительными съездами (на Чистопольской, ЧМК и по улице Чичерина), сделан допсъезд на Комсомольской площади.