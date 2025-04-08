В 2025 году в Челябинске облагородят 14 скверов

Работы уже начались

В Челябинске стартовали работы по обновлению общественных пространств. Мэр Алексей Лошкин вместе со спикером гордумы Сергеем Буяковым посетил объекты благоустройства в Центральном районе, сообщили в пресс-службе городского парламента.

В сквере рядом с домом № 34 по улице Воровского предусмотрены демонтажные и планировочные работы. Подрядчику предстоит обустроить пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, сделать уличное освещение и высадить деревья. Стоимость работ превысит 4,6 миллиона рублей. Благоустройство планируется закончить к августу.

Масштабные работы разворачиваются и в сквере у Кардиоцентра. Их цена превысит 56 миллионов рублей. В сквере проложат плитку, сделают лестничный спуск к пруду, уличное освещение и видеонаблюдение. Новый парк челябинцы смогут посетить уже в конце лета.



Всего по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды», реализуемой по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в Челябинске обновят 14 общественных пространств во всех районах города.