В 2025 году в Брединской детской школе искусств завершат капремонт

Также там появится модульный Дом культуры

На прямую линию губернатора обратились преподаватели и родители учеников Брединской детской школы искусств, в которой прошел первый этап ремонта. Отремонтировали канализацию, электричество и концертный зал. Алексей Текслер анонсировал, что в следующем году комплексный ремонт школы будет завершен.

В поселке Бреды Челябинской области проживает около 10 тысяч человек. Детская школа искусств является центром притяжения для молодежи, а каждый концерт в ней становится большим событием для жителей.





Здание было построено в 1957 году, начатый ремонт — первый за эти годы. Преподавательский состав школы и родители учеников обратились к губернатору с просьбой помочь закончить облагораживание учебного учреждения.

«От лица родителей и преподавательского состава просим вас оказать помощь во втором этапе ремонта нашего здания. Хочется, чтобы наша любимая школа стала еще уютнее и красивее», — сказали они.



Губернатор Алексей Текслер сообщил, что решение по второму этапу благоустройства принято, в региональную программу Брединская детская школа искусств включена.

«В следующем году эта работа будет завершена. Обращаю внимание министерства культуры Челябинской области, нужно посмотреть дополнения к ремонту, обычно нужна мебель. Что касается музыкальных инструментов, работа последние несколько лет велась активно, но вполне возможно, что и в этой части необходима помощь. В плане благоустройства должна быть проведена комплексная работа», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что в регионе ремонтируют около 10 школ искусств. Также в Челябинской области реализуется программа по возведению модульных домов культуры, которые строятся за один сезон.

В 2024 году в сельской местности региона появилось семь таких домов культуры. В планах на следующий год еще столько же зданий, одно из которых возведут в Брединском районе.