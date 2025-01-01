В 2025 году Россия отметит 80 лет Победы. Вспоминаем, как ее встретил Южный Урал

Ветеран из Челябинской области 1 января празднует день рождения. Он сохранил воспоминания, как родной город встретил 9 Мая 1945 года

Для Владимира Кожушко и его семьи 1 января — не только день, когда вся страна отмечает Новый год. Это день его рождения, сегодня Владимиру Васильевичу исполняется 86 лет. Родился Владимир в 1939 году, и до настоящего времени сохранил воспоминания об испытаниях военного времени.

В первый день 2025 года — юбилейного для России — журналист ИА «Первое областное» рассказывает историю ветерана, его семьи и памятного дня 9 Мая 1945 года в Челябинской области.

Появлением на свет Володи начался новый год в роддоме Копейска. Мать почувствовала схватки прямо в новогоднюю ночь. Отец запряг лошадь и повез супругу на телеге в копейский роддом. В два часа ночи на свет появился мальчик. На утреннем обходе врач сказал, что малыш стал первым новорожденным в Копейске в 1939 году.

Семья жила в бараке на улице Ленина.

«Дом наш был деревянный. Обычный барак. Потом его сносить хотели. И нам комнату в другом бараке дали, напротив. Так и жили. Мы с Толькой спали на кухне на одной кровати „валетом“, на другой — Генка и Светка, а на третьей — отец с матушкой. Вот и вся наша мебель была. А ходили на улицу в родительских тулупах. Варежки не нужны были, рукава „фуфайки“ свисали — и было тепло. На ногах „чуни“ были. Их не купить было, только шахтерам на заводе давали. Но отец где-то достал», — вспоминает Владимир Васильевич.

Барак снесли, и их семью переселили в дом на двух хозяев, где разрешали выращивать картошку на придомовой территории. Недалеко был конный двор, там по вечерам Вова играл с друзьями в футбол. Мяч делали из тряпок, перемотанных веревками.

В школу мальчик пошел в семь лет. Доучился до зимы, и пришлось оставить учебу. Из обуви у него были только тапочки. В морозы он простыл и серьезно заболел. К занятиям вернулся в следующем году.

Детство запомнилось голодом. Есть хотелось постоянно. Вова просыпался с мыслью о еде, думал о хлебе на уроках, вечером все время мечтал съесть хотя бы крошку хлеба. Голод гнал мальчишку на улицу, ему часто приходилось побираться. Но он боялся в этом признаться даже родственникам. За успехи в учебе давали ткань на форму. Он продавал отрезы и относил деньги маме. Хотел, чтобы она купила немного еды домой. Масло и яйца Владимир распробовал уже в юношеские годы.

«Собирали всякую траву в лесах, луковицы находили, солодку рвали, ели — сладкая была. А карточки продуктовые раньше выдавали на месяц. Пошли мы с братом в магазин с этими карточками — и вытащили их у нас. Ох, и попало нам тогда!», — рассказывает семье ветеран.

Самое яркое впечатление о детстве у Владимира — это 9 Мая 1945 года в Копейске.

«Отлично помню 9 мая! Погода была теплая, но очень пасмурная. На улицах гул стоял страшенный — оказывается, это народ радовался повсюду. Над городом „кукурузник“ летел, круга три сделал — бросал пачки листовок. А они, как бабочки, так „шууур“ — и разлетались. Красивые были листовки с поздравлениями, на красной бумаге. Эх, не сохранил я их, совсем же еще мальчишкой был!», — говорит Владимир Васильевич.

В детстве Владимир любил наблюдать за отцом и его друзьями-казаками, когда те собирались на праздниках петь народные песни под гармошку, аккордеон, гитару. Мальчик хотел научиться так же играть — и научился, на слух подбирая аккорды. Он освоил аккордеон и редкую семиструнную гитару.

В шестнадцать лет Владимир Кожушко пошел работать на завод токарем. Вскоре его призвали в армию, служил он три с половиной года. После службы вернулся в свой цех на Копейском машиностроительном заводе имени Кирова. Выбрал станок для изготовления деталей турбин. Работа эта высокоточная и требует особой внимательности.

В родном Копейске Владимир нашел свою любовь. Валентина работала швеей на Копейской швейной фабрике. В 1970 году они сыграли свадьбу. В 1973 году семья Кожушко переехала в Троицк. К тому времени она выросла — у супругов росли две дочки.

Из-за долгой работы за станком некоторые пальцы Владимира Васильевича сейчас не разгибаются. Из десяти пальцев рабочими остались только шесть, остальные атрофировались. Несмотря на это он до 2003 года работал на Троицком дизельном заводе и справлялся даже с самыми сложными деталями.

Супруги Владимир и Валентина честно трудились, имеют награды, оба носят звание «Ветеран труда». В этом году они получили награду «За любовь и верность». Владимир Васильевич и Валентина Павловна вырастили двоих дочерей, обожают внука и внучку, души не чают в правнуке.





«Новый год для нас — только начало праздника. Первого числа любим собраться все вместе из разных уголков Урала в Троицке. Обязательно поем песни, ходим гулять на улицу. Дедушка любит, чтобы 1 января непременно был мороз и снег — это его любимая погода. Больше всего он ценит время, когда вся семья собирается за одним столом. А мы любим слушать дедушкины рассказы про детство», — рассказывает Юлия, внучка Владимира Васильевича.

В 2025 году журналисты сайта 1obl. ru соберут воедино цифры и факты, истории и воспоминания, отметят вклад каждой территории в общую Победу.

В материале использованы тексты Юлии Ионовой и фото из архива семьи Кожушко