В 2025 году на развитие ЖКХ в Челябинской области направят более 12 млрд рублей

О работе по модернизации сферы Алексей Текслер рассказал на встрече с замгенпрокурора Сергеем Зайцевым

В Челябинской области более чем в четыре раза снизилась аварийность на объектах инженерной инфраструктуры по сравнению с прошлым осенне-зимним периодом. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил на встрече с замгенпрокурора РФ Сергеем Зайцевым, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, состояние сферы ЖКХ в регионе остается в центре внимания Генпрокуратуры после визита главы ведомства в ноябре 2024 года.

По словам губернатора, теплоснабжение осуществляется в штатном режиме на территории всего региона, а все обозначенные осенью вопросы либо уже решены, либо находятся в работе.

Как отметил Алексей Текслер, в 2025 году на развитие ЖКХ региона из различных источников направлено более 12 миллиардов рублей, на четверть больше, чем годом ранее. При этом работа с федеральным центром по привлечению дополнительных источников финансирования продолжится. В планах — масштабная замена ветхих труб, ремонты очистных сооружений канализации и водоснабжения.

Помимо ЖКХ, стороны обсудили вопросы безопасного прохождения паводка, в том числе ремонтные работы на гидротехнических сооружениях. Заместитель генпрокурора отметил работу Челябинской области по борьбе с пожарами и укреплению материально-технической базы пожарных: строительство новых пожарных депо для МЧС и пожарной охраны, закупку дополнительной техники, организацию работы с фермерами по компенсации затрат на тушение пожаров.

На особом контроле ведомства — работа с участниками специальной военной операции и членами их семей.

«Год особый, юбилейный, 80 лет Победы, Год защитника Отечества. Работа в этой части вместе с муниципалитетами, нашими социальными службами, фондом „Защитники Отечества“ организована. Будем продолжать делать так, чтобы наши защитники Отечества, каждый, и ветераны, и члены семьи, получили всю необходимую помощь и поддержку. Работаем над тем, чтобы беззаявительно получали все льготы, все необходимые меры и формы поддержки», — подчеркнул Алексей Текслер.

Сергей Зайцев призвал к объединению усилий в решении задач обеспечения прав участников спецоперации и их семей.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что всем участникам Великой Отечественной войны в южноуральской столице по решению гордумы присвоят звание «Почетный гражданин города Челябинска».