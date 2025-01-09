В 2025 году из Челябинской области запустят девять субсидированных маршрутов

Можно будет улететь в Красноярск, Казань и Калининград

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало перечень субсидируемых региональных маршрутов на 2025 год. В списке для Челябинской области девять направлений.

Часть средств на субсидируемые авиабилеты выделяет государство. Пассажирам доступны льготные билеты по сниженному тарифу без налога и сборов.



Из Челябинска можно будет купить билет по субсидируемому тарифу в Нижний Новгород, Казань, Калининград, Красноярск, Сургут и Новосибирск. Из Магнитогорска — в Махачкалу, Минеральные Воды и Казань.